Самую маленькую квартиру в России выставили на продажу

В Красногорске выставили на продажу самую маленькую квартиру в России. Ее площадь составляет всего лишь 6,6 квадратных метра.
Жилье расположено в одном из новых многоэтажных домов, возведенных в 2017 году. В объявлении указано, что в квартире есть душ, холодильник, санузел и плита. Такие удобства владелец оценил в 1,15 миллиона рублей.
Помимо нее на продажу также выставили вторую квартиру в списке самых маленьких. Она находится в подмосковном Раменском и продается за 700 тысяч рублей, а ее площадь составляет 8 квадратных метров, сообщает "Москва 24".
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