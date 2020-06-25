В России появился новый памятник Сталину

В городе Бор Нижегородской области был установлен памятник бывшему руководителю СССР Иосифу Сталину. Он появился на территории местного отделения Коммунистической партии.
Скульптура выполнена из бетона и покрыта бронзой. Ее высота составляет около трех метров. "Вождь народов" изображен в шинели и фуражке. Сообщается, что на церемонии открытия монумента присутствовали сотни людей.
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