Врач рассказала о неожиданной опасности аспирина

Врач Ольга Кашубина предупредила россиян, что снимать головную боль при похмелье с помощью аспирина и кофе категорически не рекомендуется. Это может негативно сказаться на работе пищеварительной системы.
При попадании аспирина и кофе в желудок, раздраженный алкоголем, может обостриться гастрит. Страдающим от язвы тем более нельзя снимать головную боль таким образом.
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