Жителей Подмосковья предупредили о мощном шторме с грозой и градом

Синоптики заявили о приближении шторма к Московской области. К вечеру пятницы, 29 мая, ветер может разогнаться до разрушительных 20 метров в секунду.
Метеорологи предупреждают, что в отдельных районах Подмосковья пройдет гроза, может выпасть град. Жителей призвали по возможности не выходить из дома и не приближаться к деревьям и слабо укрепленным конструкциям.
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