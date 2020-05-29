В Подмосковье нашли свалку с тоннами дорогих лекарств от рака

В Сергиевом Посаде нашли свалку с лекарствами. Неизвестные выбросили тонны дорогих препаратов от рака с истекшим сроком годности. Медикаменты обнаружили жители поселения Сватково.
Примечательно, что некоторые упаковки пытались сжечь. Среди выброшенных лекарств также оказались средства против ВИЧ и гепатита. Свалку ликвидировали, прокуратура Московской области начала проверку.
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