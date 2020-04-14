Медики нашли новый легкий способ продлить жизнь

Специалисты из американской Медицинской школы Бостонского университета обнаружили новый способ повысить продолжительность жизни. Эксперты выяснили, что для этого нужно мыслить позитивно, сообщает ToDay News Ufa.
Исследователи изучили группу людей разного пола, ведущих разный образ жизни. Они сравнили их уровень образования, жизненные позиции, показатели здоровья и уровень депрессии. Выяснилось, что среди оптимистов ожидаемая продолжительность жизни была на 15% выше, чем у тех, кто был склонен к депрессиям.
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