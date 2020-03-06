Синоптики встревожили предупреждением о потопах в России

Синоптики предупредили россиян об угрозе преждевременного наступления наводнений и паводков. Многие реки выйдут из берегов раньше обычного из-за аномально теплой зимы, сообщает телеканал "Царьград".
В Федеральной службе по гидрометеорологии сообщили, что уже в конце марта растает лед на реках Нижняя Ока и Сура. Он также исчезнет в Саратовском, Волгоградском и Куйбышевском водохранилищах. В результате в ряде рек значительно повысится уровень воды. В некоторых районах это может привести к ранним паводкам и наводнениям.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
В россии могут легализовать проституцию...
Дочь влюбилась в старика
Комплекс неполноценности...
Помощь родному человеку
Виктория sexy girl? Как по Вашему?