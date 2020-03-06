Испанцы вызвались решить проблему с мусором в России

Испанская компания Urbaser намерена построить в Башкирии завод по переработке мусора. В настоящее время представители фирмы ведут переговоры с региональными властями, сообщает ToDay News Ufa.
Вопросы по созданию предприятия обсудили заместитель главы Министерства экологии Нияз Фазылов и глава российского филиала Urbaser Дмитрий Очкинас. Инвесторам уже предложили два места, где можно возвести объекты по сортировке мусора. После анализа представители компании представят главе Башкирии проект будущего предприятия.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
В россии могут легализовать проституцию...
Дочь влюбилась в старика
Комплекс неполноценности...
Помощь родному человеку
Виктория sexy girl? Как по Вашему?