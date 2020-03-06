Group-IB: У США нет доказательств вины Никиты Кислицина

В понедельник, 9 марта, в Сан-Франциско пройдут предварительные слушания по делу обвиняемого во взломе американских ресурсов российского хакера Евгения Никулина. В документах Минюста США также фигурирует сотрудник Group-IB Никита Кислицин. В компании уверены: доказательств его вины у американской стороны нет.



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