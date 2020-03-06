Group-IB: У США нет доказательств вины Никиты Кислицина

Направленная на анализ компьютерной преступности
исследовательская деятельность не является преступлением, подчеркивают в
Group-IB. К тому же ни компания, ни сам Никита Кислицин не получали официальных
повесток, уведомлений или приглашений на судебные заседания по делу Никулина.
Обвинения в адрес Кислицина в Group-IB считают недопустимыми и нарушающими его
права.
События, которых касается разбирательство, произошли восемь лет назад. Тогда Кислицин работал независимым исследователем по кибербезопасности и отношения к Group-IB не имел, подчеркнули в компании. "Независимо от этого факта, мы приняли решение поддерживать своего сотрудника и пояснить детали, которые нам известны для того, чтобы исключить дезинформацию и манипулирование фактами в политических или иных целях", - сказано в заявлении Group-IB.
Журналистского и исследовательского опыта, включая деятельность на посту главреда журнала "Хакер", Кислицин после перехода в Group-IB не скрывал, кроме того, представители компании и сам Кислицин по личной инициативе в 2013 году встречались с представителями Минюста США и информировали американскую сторону об их исследованиях, связанных с андеграундом. В адрес Group-IB и Кислицина у США вопросов не было, отметили в компании.
В Group-IB подчеркнули, что относятся к предстоящим слушаниям крайне серьезно, соблюдают принципы работы с международными правоохранительными органами и ведут борьбу с киберпреступностью по всему миру. "Мы хотим подчеркнуть, что всегда следуем высоким моральным и этическим нормам, принятым в Group-IB и являющимися обязательными для каждого из нас", – говорится в заявлении компании. В то же время в Group-IB считают правом каждого специалиста вести исследовательскую работу по борьбе с киберпреступлениями.
"В настоящее время Group-IB ведет консультации с международными юристами для правовой оценки ситуации и принятия решения о дальнейших действиях", – отметили в компании.
Никита Кислицин с 2006 по 2012 годы был главным редактором известного журнала "Хакер", посвященного программированию и вопросам кибербезопасности. Помимо прочего, редакция занималась так называемым Threat Intelligence – поиском данных, IP-адресов и доменов, связанных с преступной активностью и других признаков, позволяющих выявить потенциальную угрозу. На работу в Group-IB Кислицин перешел в январе 2013 года, предварительно пройдя сложную систему проверок.
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