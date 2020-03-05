Россиян с хроническими заболеваниями хотят занести в единый реестр

Участники Всероссийского конгресса пациентов направили в правительство РФ инициативу по созданию Единого реестра пациентов с хроническими заболеваниями. По приблизительным оценкам, в России проживают около 300 тысяч таких людей, сообщают "Невские Новости".
Согласно идее, в реестре будут содержатся сведения о болезни, расходах на лечение и его эффективности. Имена пациентов в него будут вносить лечащие врачи. Представители Всероссийского союза пациентов пояснили, что уже существующие региональные реестры не согласованы между собой и ведутся по-разному, из-за чего возникают различные трудности.
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