Полицейский тайком пробрался в чужой автомобиль и уснул в Белгороде

Молодой полицейский из Белгорода тайно проник в автомобиль одного из жителей города и лег спать в машине. Его, к своему удивлению, обнаружил утром следующего дня хозяин авто, сообщает телеканал "360".
Любителем вздремнуть в чужой машине оказался 20-летний сотрудник изолятора временного содержания. Он устроился на работу в правоохранительных органах лишь недавно, но теперь ему грозит увольнение. В отношении младшего сержанта назначили служебную проверку.
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