Замглавы ФСИН освободили от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В пресс-службе ведомства уточнили, что Максименко занимал пост с 2016 года. В последнее время он отвечал за работу ФСИН по хозяйственному направлению, а также за организацию строительства и ремонта.
Ранее СМИ сообщили, что Максименко подал рапорт. Руководство ФСИН опровергло эти данные, передает РИА Новости.
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