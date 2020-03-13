15 лет сторожит могилы хозяев: в России нашли самого верного пса

Журналисты нашли на кладбище в Подмосковье нового русского "Хатико". Невероятно преданный пес не покидает могил своих кормильцев уже 15 лет, сообщает телеканал "Царьград".
В начале 2000-х годов хозяева собаки разбились в дорожной аварии. Родственники погибших не захотели забрать питомца и привязали его к памятнику, установленному рядом с местом смертельного ДТП. Позже местные жители отвязали зверя. Однако приручить его так никто и не смог. Смирившись с этим, люди построили рядом с могилой утепленные будки и подкармливают собаку по возможности. Свидетели утверждают, что пес сторонится незнакомых людей и никому не доверяет, передает "Подмосковье сегодня".
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