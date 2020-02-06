Человек-протон: в Петербурге появился супергерой

Автор культовых комиксов Marvel Стив Энглхарт представил в Центре протонной терапии в Санкт-Петербурге нового супергероя. Им стал человек-протон, цель которого – помогать тяжелобольным детям, сообщает spbdnevnik.ru.
Этого персонажа Энглхарт придумал три года назад в рамках благотворительной акции. Согласно сюжету комиксов, он представляет собой бесстрашного врача, который оберегает маленьких пациентов в борьбе с раком. Изначально он был представлен в американских онкологических клиниках, но теперь истории о приключениях человека-протона перевели на русский язык.
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