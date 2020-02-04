Китай закупает российский препарат для борьбы с коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил, что китайские исследователи закупают российский препарат триазавирин для проверки его эффективности в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV. По словам чиновника, в Китае планируют провести клинические исследования лекарства, сообщает RT.
Напомним, что о коронавирусе стало известно в декабре 2019 года. Очаг его распространения находился в китайском городе Ухань. К настоящему моменту заражены более 20 тысяч человек, более 400 людей погибли. Россия ограничила въезд граждан Китая на территорию страны.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Что случилось с дочкой Успенской?
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Вау! Крысиный год начался с "сюрпризов"!
Кто ваш любимый артист?