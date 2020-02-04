В России предложили выгонять музыкантов из поездов

Министерство транспорта России выступило с инициативой высаживать из электричек музыкантов, певцов и плохо пахнущих людей. Предложенные изменения также затронут правила провоза багажа, сообщает телеканал "360".
В настоящее время выгнать пассажира из вагона могут в случае нарушения общественного порядка. Однако в ведомстве решили дополнить это понятие, приписав дурной запах и песни к факторам, попирающим спокойствие граждан факторам. Тем, кто любит выступить на людях или не следит за своим запахом, придется путешествовать другими способами. Обсуждение инициативы Минтранса продлится до 21 февраля.
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