Арктическое вторжение: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Москве

Сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила москвичей о резком ухудшении погоды на этой неделе. По словам специалиста, в столице ожидается "арктическое вторжение".
Как сообщает "Российская газета", 5 февраля днем температура воздуха составит -3...-5, а в ночь на 6 февраля столбики термометров опустятся до -10...-12. В пятницу и субботу, 7 и 8 февраля, ожидается до – 10, а в воскресенье, 9 февраля, будет -2...-7.
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