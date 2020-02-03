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Владимир Тодоров. Фото: lenta.ru/ Мусейб Алекперов. Фото: Пресс-служба
Тихон Дзядко. Кадр youtube.com Никита Белоголовцев. Фото: vk.com/id2917228 Даниил Трабун. Фото: vvk.com/dtrbn

Самые успешные молодые лидеры в интернет-СМИ

Фото: pixabay.com
С момента появления первого сайта интернет-издания в русскоязычном сегменте Сети минуло 25 лет. В мае 1995 года интернет-сервер тогда еще небольшого информационного агентства "РБК" превратился в онлайн-СМИ.
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С того времени повелось, что интернет-издания находятся на острие прогресса, постоянно модернизируются и улучшаются, а возглавляют их молодые и амбициозные лидеры. "Дни.ру" составили рейтинг самых влиятельных руководителей сетевых СМИ в возрасте до 35 лет.

Владимир Тодоров – главный редактор Lenta.ru

Владимир Тодоров. Фото: lenta.ru/

Владимир Тодоров занял должность главного редактора одного из самых известных и популярных интернет-изданий в России Lenta.ru в 2017 году в возрасте 23 лет. Примечательно, что до кресла руководителя крупного СМИ молодой человек дорос, будучи простым корреспондентом.

После громкого назначения в Сети ходили противоречивые мнения о новой политики издания. Кто-то критиковал скандальные заголовки портала, другие видели в них новый импульс для завоевания аудитории.

Минувшие годы снизили накал противостояния, а Lenta.ru по-прежнему находится на своем почетном месте и продолжает удивлять, возмущать и заинтересовывать своих читателей. Судя по всему, молодая кровь действительно позволила изданию найти для себя новую нишу и изменить вектор развития.

Мусейб Алекперов – главный редактор News.ru

Мусейб Алекперов. Фото: Пресс-служба

Несмотря на всю молодость самой отрасли, за минувшие четверть века в сфере интернет-СМИ успел сложиться устойчивый баланс сил, которые не единожды пытались нарушить дерзкие новички. Мало кому из них сопутствовал успех. Однако все изменилось после того, как в 2017 году появился News.ru.

"Полная отдача, амбициозные планы, грамотное использование ресурсов", – называл составляющие успеха издания Мусейб Алекперов. И, судя по достижениям портала, его главный редактор выбрал правильный рецепт и полностью использовал весь потенциал.

К своим 33 годам Мусейбу Алекперову удалось создать успешное, быстрорастущее и уже успевшее занять заметное место на отечественном медиарынке издание. У остальных участников рейтинга "Дни.ру" была фора, поскольку они возглавили уже "выстреливший" проект. Головокружительный успех News.ru по праву обеспечивает его главному редактору должное место в списке.

В сжатые сроки совершенно новое лицо на российском медиарынке превратилось в авторитетный источник информации. А фирменный стиль подачи новостей – четкий, не отягощенный эмоциями, но наполненный действительно важной информацией – позволил изданию заручиться поддержкой преданной интеллектуальной аудитории.

Отметим, Мусейб Алекперов взял на себя ответственность за судьбу издания еще до того, как стало ясно, что затея обернется успехом. Он является не только главным редактором СМИ, но и его основателем и учредителем.

Тихон Дзядко – главный редактор телеканала "Дождь"

Тихон Дзядко. Кадр youtube.com

В свои 32 года Тихон Дзядко успел побывать заместителем главного редактора на RTVI, после чего возглавил телеканал "Дождь". За свою карьеру он успел отметиться на портале "Полит.ру", поработать корреспондентом в "Репортерах без границ" и ведущим на "Эхо Москвы", "Дождь" и RTVI. После краткого периода работы за границей – в 2015 году он работал на украинском телеканале "Интер" в Вашинтоне – Тихо Дзядко вернулся в Россию, где и возглавил "Дождь".

С момента его назначения на новую должность прошло еще очень мало времени чтобы говорить о том, как он повлиял на траекторию развития СМИ. Некоторые считают, что владельцы канала решили возложить на плечи молодого и амбициозного главного редактора тяжелую обязанность радикально сократить издержки или и вовсе закрыть канал. Возможно, что энергии Тихона Дзядко хватит на то, чтобы переломить негативную тенденцию.

Никита Белоголовцев – руководитель направления сторителлинга в "Яндекс.Дзен"

Никита Белоголовцев. Фото: vk.com/id2917228

Никита Белоголовцев известен завсегдатаям российского медиарынка как главный редактор издания "Мел". Эту должность он оставил еще в 2018 году, когда перешел на пост руководителя направления сторителлинга в "Яндекс.Дзене".

Таким образом, к 33 годам Никита Белоголовцев успел заработать себе репутацию профессионального медиаменеджера, способного запускать и развивать успешные нишевые проекты.

Даниил Трабун – медиа-директор "Яндекс.Дзена"

Даниил Трабун. Фото: vvk.com/dtrbn

Еще один молодой лидер российского медиарынка – Даниил Трабун. Широкой аудитории он известен как редактор целой плеяды модных изданий, ориентированных на молодежную аудиторию Самым знаменитым проектом и настоящим символом эпохи стал журнал "Афиша" и сайт "Афиша Daily".

Прошли годы, от многих некогда гремевших на всю страну изданий остались лишь воспоминания. Даниил Трабун встретил свое 31-летие в должности медиа-директора "Яндекс.Дзена".

Автор: 3 февраля 2020, 17:53

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