Россия приостановила въезд граждан из Ирана

Правительство России временно ограничило въезд иностранных граждан с территории Ирана. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте кабмина.
Согласно документу, въезд разрешен только через пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. Ограничения не касаются экипажей самолетов, граждан государств Евразийского экономического союза, представителей официальных делегаций, а также лиц, которые имеют вид на жительство в России, сообщает телеканал "360".
Такое решение было принято правительством для защиты от распространения коронавируса. Утром 28 февраля стало известно, что первые случаи заболевания были зафиксированы в Белоруссии и Новой Зеландии, передает НСН.
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