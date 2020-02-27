Пылесос и кандидатская диссертация: что забыли россияне в поездах в 2019 году

Российские железнодорожники рассказали о необычных вещах, оставленных пассажирами в вагонах за прошедший год. В общей сложности в поездах обнаружили более тысячи забытых предметов, сообщает "Подмосковье сегодня".
Чаще всего сотрудники транспортных служб находили рюкзаки, сумки, одежду и документы. Однако встречались и уникальные вещи: сумка с 250 тысячами рублей внутри, кандидатская диссертация, скрипка, пылесос и рассада.
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