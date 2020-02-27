Ростуризм призвал остановить продажу туров в страны с коронавирусом

Представители Ростуризма призвали российских операторов прекратить продажи путевок в Южную Корею, Италию и Иран. В этих странах были зафиксированы вспышки нового коронавируса COVID-2019, сообщает RT.
В ведомстве также обязали поставщиков туристических услуг информировать граждан об эпидемии. Специалисты напомнили, что россияне имеют право отказаться от поездки в указанные страны и потребовать возмещения стоимости в полном размере.
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