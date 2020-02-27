Из Москвы-реки выловили мертвого мужчину

В Одинцово из Москвы-реки выловили труп мужчины. Его нашли на Рублевской станции водоподготовки, сообщает "Подмосковье сегодня".
В региональном управлении МЧС России отметили, что мужчине было около 40 лет. Тело обнаружили там, где обычно купаются люди. Его доставили в городской морг. Правоохранители выясняют причину смерти.
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