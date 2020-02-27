После индексации в Пермском крае уменьшилась пенсия

Пенсия жителя Пермского края Николая Якимова уменьшилась на 1,2 тысячи рублей после очередной индексации по уровню инфляции. Размер выплаты составил 12 тысяч рублей вместо 13,2 тысячи, передает URA.ru.
Якимов ушел на пенсию в 2018 году. После индексации в 2019-м ее размер составил 13,2 тысячи рублей, но в 2020-м сократился до прежнего значения. Якимов обратился в отделение Пенсионного фонда, где признали ошибку и пояснили, что причиной просчета стал технический сбой.
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