Пассажиров метро Москвы эвакуировали из-за внезапной проверки

Пассажиров московского метро внезапно сняли с поезда на Таганско-Краснопресненской линии для проверки состава. Их высадили на станции "Рязанский проспект", сообщает "Вечерняя Москва".
После того, как пассажиры покинули вагоны, состав сняли с пути и направили в депо. В результате работа фиолетовой ветки метрополитена была нарушена. На станции скопилось большое количество людей, а другие поезда снизили скорость, чтобы соблюдать интервал движения. В настоящее время ситуация на линии нормализовалась.
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