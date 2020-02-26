Женщине в Подмосковье продали напичканный железом хлеб

В одном из магазинов Подольска россиянке продали батон с железом внутри. Необычную "начинку" женщина обнаружила дома, сообщает "Подмосковье сегодня".
Внутри мучного изделия находилась металлическая скоба. Однако представители комбината – изготовителя хлеба заявили, что предмет не мог попасть в батон на производстве. В отделе безопасности пояснили: если бы внутри был металлический предмет, механизм не смог бы нарезать изделие. Как скоба оказалась в батоне, неизвестно.
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