Названа лучшая социальная сеть для поиска работы

Аналитики рынка труда выяснили, какими социальными сетями жители России пользуются для поиска работы. В ходе исследования они опросили три тысячи человек, сообщает "Москва 24".
Самой полезной для этих целей россияне назвали отечественную соцсеть "ВКонтакте". Вторыми по популярности оказались "Одноклассники". За ними следует молодой и амбициозный "Инстаграм", а четверку лидеров замыкает американский "Фейсбук", передает РИА Новости. Более половины респондентов отметили, что социальные сети не самый эффективный инструмент для трудоустройства.
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