Слишком тепло: российские медведи преждевременно вышли из спячки

Несколько проснувшихся раньше срока медведей обнаружили на Северном Урале. По словам местных жителей, они насчитали девять свирепых зверей, сообщает Ura.ru.
В Департаменте природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа, в свою очередь, сообщили о двух медведях-шатунах. Специалисты отмечают, что преждевременно вышедшие из спячки животные представляют угрозу для человека. Из-за голода они ведут себя агрессивно и могут напасть на человека. После слухов о шатунах многие жители стали опасаться заходить глубоко в лес.
Стоит отметить, что медведи могли проснуться из-за слишком теплой зимы. Во многих регионах температура в холодный период значительно превышала норму.
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