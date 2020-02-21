Россиян предупредили о "потайном" сахаре в продуктах из магазина

Специалисты Роскачества рассказали россиянам о том, как некоторые производители пытаются скрыть содержание сахара в продуктах, выдавая их за безвредные. В службе обратили внимание, что изощренные продавцы пытаются заработать на неосведомленности покупателей, сообщает телеканал "360".
Эксперты пояснили, что существуют разные виды сахара. Зачастую в составе указывают декстрозу, которая представляет собой кукурузный сахар, а также левулозу – это еще одно название фруктозы. Сахаром являются мальтодекстрин, золотая патока, сироп сорго, сироп рисовых отрубей, финиковый сироп, турбинадо, цуканат и нектар агавы. Есть и не менее вредные подсластители: аспартам, сукралоза, сахарин и сироп агавы.
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