В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с ложными ценниками в магазинах

Представили Роспотребнадзора рассказали россиянам об их правах в случае, если товар в магазине оказался дороже указанной на нем цены. В ведомстве подчеркнули: продавцы обязаны доносить до покупателей достоверную информацию, сообщает телеканал "360".
Специалисты пояснили, что зачастую сотрудники универмагов забывают или не успевают менять ценники. Однако это не может быть основанием для продажи товара по другой стоимости: потребитель имеет право приобрести его по указанной цене. Если он обнаружил ошибку в чеке уже после покупки, магазин обязан вернуть разницу.
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