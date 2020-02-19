В подмосковном лесу нашли гору костей

Спортсмены обнаружили в лесу близ деревни Захарово гору костей животных. Неизвестные сложили останки рядом с Раменской лыжней здоровья, сообщает "Подмосковье сегодня".
От своеобразной свалки исходил жуткий запах. Узнав о костяной горе, местные СМИ обратились в региональное Министерство экологии. Ведомство передало данные Комитету лесного хозяйства. Его представители вывезли кости для утилизации. Найти тех, кто бросил в лесу останки животных, пока не удалось.
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