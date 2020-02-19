Попался на взятке за скафандр: майор Минобороны заплатит огромный штраф

Приговор майору Минобороны России Александру Кузьмину вступил в силу. Согласно решению суда, ему предстоит выплатить штраф в размере 2,1 миллиона рублей, сообщает Национальная служба новостей.
Кузьмина задержали еще в ноябре 2018 года. Чиновник попался на взятке, которую требовал от представителей АО "НПП "Звезда" "за согласование испытаний и приемки скафандра "Орлан-МКС", предназначенного для сотрудников Международной космической станции. Майор признался в содеянном и пояснил, что пошел на такие меры из-за трудного финансового положения, пишет "Газета.ru".
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