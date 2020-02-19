Многолетний температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 19 февраля зафиксировали новый температурный рекорд. Ночная температура воздуха превысила +4,5, сообщает FlashNord.
В 03:00 температура составила +4,6. Последний раз так тепло в это время суток в феврале было в 2003 году. Тогда столбик термометра поднялся до +4,5. Синоптики прогнозируют, что к вечеру станет еще теплее: воздух может прогреться до +5. Днем ранее в Северной столице был побит температурный рекорд 1925 года.
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