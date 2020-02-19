В каких россиян "целятся" хакеры и как от них защититься

Специалисты Роскачества рассказали, какие граждане чаще остальных становятся жертвами интернет-мошенников, использующих почтовые сервисы. Злоумышленники присылают россиянам письма, с помощью которых воруют данные, передает телеканал "360".
В основном мошенники нацелены на бухгалтеров, финансистов и секретарей, поскольку те располагают данными о документообороте и деньгах. Им приходят сообщения с подозрительными ссылками и вложениями, открывать которые ни в коем случае нельзя. Зачастую хакеры маскируются под государственные организации, социальные сети или интернет-магазины. Эксперты рекомендуют обращать внимание на адрес отправителя и приветствие. Если в письме указано безличное "привет" или "здравствуйте" – его следует проигнорировать или удалить.
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