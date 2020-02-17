Чичерина ответила на слова немецкого писателя о Великой Отечественной

"Уважаемый Вольф фон Фихтенберг, конечно же, мы рады
протянуть вам руку дружбы в ответ", – сказала Чичерина.
Певица призвала никогда не забывать о том, кто победил фашизм, освободил узников концлагерей и взял Берлин. В противном случае самая страшная трагедия в истории человечества может повториться, предупредила она.
"75 лет для истории – это мгновение", – добавила Чичерина.
Ранее в редакцию RT пришло письмо от немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга. Телеканал в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает о ветеранах, помогает передать им пожелания и письма.
В письме фон Фихтенберг поблагодарил СССР за освобождение Европы от нацизма. На Западе уделяют слишком много внимания роли США и принижают вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией и ее союзниками, подчеркнул он.
Прокомментировал письмо Вольфа фон Фихтенберга и российский писатель Захар Прилепин. Он поблагодарил немца за смелость. В наше время без этого качества никуда, если хочешь сказать об определяющей роли русских в победе в той страшной войне, с сожалением отметил Прилепин.
"Надо, как говорится, поднять забрало и сказать: "Русские – они молодцы!" Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли люди, утверждавшие, что владеть рабами – это плохо, что земля не стоит на китах, что земля все-таки вертится", – подчеркнул писатель в своей статье для RT.
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