Сильный ветер: МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

Представители МЧС сообщили о резком ухудшении погоды в Москве. 17 февраля юго-западный ветер будет дуть с порывами до 19 метров в секунду. Предупреждение действует до 18:00 мск.
Спасатели призвали жителей столицы обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Автомобилистам порекомендовали парковать транспорт вдали от деревьев, сообщает "Москва 24".
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