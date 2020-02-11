Самая короткая зима: синоптики объявили наступление весны в России

Специалисты Росгидромета объявили о приходе весны в европейской части России в ближайшее время. Однако все еще может измениться, сообщают "Невские Новости".

Синоптики прогнозируют, что даже те небольшие холода, которые наступили на днях, окончательно уйдут уже в ближайшие недели. Тем не менее, глава организации Игорь Шумаков обратил внимание, что в текущем году погода была аномальной и непредсказуемой и точные прогнозы в таких случаях можно назвать "шедеврами". Он также отметил, что такое происходило и прежде – 100 и 50 лет назад.