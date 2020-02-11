В России появилось приложение для усыновления детей

В Подмосковье запустили уникальное мобильное приложение "Усыновление в Московской области", которое поможет родителям и детям-сиротам найти друг друга. Бесплатную программу пока можно скачать на устройства с операционной системой Android, но вскоре появится версия и для iOS, сообщает "Подмосковье сегодня".
С помощью приложения потенциальные родители смогут записаться на прием в органы опеки и узнать, как проходит процесс усыновления и какие для него нужны документы. Кроме того, россияне смогут узнать информацию о том, какие дети содержатся в детдомах региона и выбрать себе малыша нужного пола и возраста.
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