У россиян может появиться дополнительный выходной день

Россияне могут получить дополнительный выходной из-за проведения голосования по правкам в Конституцию России. Предварительной датой проведения плебисцита выбрано 22 апреля, сообщает телеканал "360".
Сопредседатель рабочей группы по поправкам, сенатор Андрей Клишас отметил, что данную идею нужно обсудить с президентом страны. Стоит отметить, что в Кремле пока не называют точную дату проведения голосования. По данным СМИ, в качестве альтернативы рассматривается 12 апреля, воскресенье, передает "Интерфакс".
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