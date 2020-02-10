Россиянин встретился с матерью спустя 20 лет после похищения

Коронавирус добрался до России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии
Коронавирус в Москве: заявление известного эксперта привело в ужас
Больная раком Сенчукова поразила внешним видом
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому
Невестка Пугачевой забрала ребенка из роддома
партнеры
Понедельник
10 февраля
Лента новостей
20:18
Тренер "Зенита" назвал главную проблему российского футбола
19:54
Оправданная агрессия: на Украине ждут вторжения России
19:53
Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
19:05
18 лет без "Брата": кем стали дети Сергея Бодрова-младшего
19:01
Журналисты заметили мужа Собчак в компании молодой любовницы
18:20
Мощный взрыв в Подмосковье превратился в "огненный гриб" (видео)
18:15
"Жизнь разрушена": убитая горем Успенская посвятила песню больной дочери
17:47
Ошибались много лет: ученые сделали открытие о человеческом пульсе
17:22
"Случайность": любящему зажиточных женщин Шаляпину дали под дых
16:59
Мишустин распорядился изменить выплату пенсий
16:57
"Захотелось блевать": Козловского унизили за попытку "уделать" Голливуд
16:49
"Я залез к нему": Зверев обвинил сына во взломе своей квартиры
16:19
"Это лестно!": Канделаки съязвила в ответ на оплеуху Собчак
16:00
Джеки Чан придумал способ спасти мир от коронавируса
15:33
Россиянина задержали в Москве за розыгрыш с коронавирусом в метро
15:28
Униженный Лукашенко опозорился на весь мир
15:27
Психически больной дочери Любови Успенской поставили диагноз
15:26
"Быдло": Кравец залепила смачную оплеху обнаглевшей Водонаевой
14:53
Смерть подорвала здоровье принца Гарри
14:47
Бабкина откровенно о конфликте с Кадышевой
14:46
Под Москвой мужчина устроил погром в больнице
14:39
Избитая бывшим мужем Наталья Штурм обнародовала жуткие фото
14:38
В Мурманске вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору
14:31
В Екатеринбурге пьяные пассажиры автобуса угрожали людям ножом
14:28
Воспитанница отреагировала на слухи о чудовищных нагрузках на тренировках Тутберидзе
14:14
В центре Москвы в галерее найден труп
14:09
Поклонники в шоке: Крутой с "корешем" Шнуровым оказались в эпицентре цунами
13:53
Знаменитый спортсмен откровенно высказался об отсидевшем за побои Кокорине
13:45
"Глаза покосило": исхудавшая Бузова напугала россиян
13:44
"Мне стало больно": актриса Большова всю ночь не спала из-за Янковского
13:21
Развенчан крайне опасный миф о коронавирусе
13:14
Питт прилюдно приложил Трампа на премии "Оскар"
12:56
Великие хиты Майкла Джексона: знаменитое трибьют-шоу The Legacy покажут в Москве
12:56
Из-за столкновения катеров с россиянами на борту погибли дети
12:52
Ни стыда, ни совести: украинцы облили помоями мать Началовой
12:37
"Не было еды совсем": отец Пьехи прозябает в нищете
12:29
Топ-модель закидали камнями за пошлый наряд на премии "Оскар"
12:25
Названа причина мужской лени
12:25
Меладзе не помог дочери Отиевой
12:18
"Надо "влить" в лицо свежесть": похудевшая звезда "Ивановы-Ивановы" раскрыла секрет молодости
12:02
Большой Весенний Концерт Петра Налича пройдет в Vegas City Hall
12:02
Выдающийся пианист Люка Дебарг даст единственный концерт в Москве
11:52
В Дагестане дети попали в больницу с отравлением газом
11:51
"Это дикость": украинцы взвыли от неожиданных слов Лаврова
11:47
Гороскоп совместимости: Козерог с другими знаками Зодиака
11:40
"Ходить к урологу": заговоривший о проблемах муж Боярской призвал забыть о стыде
11:37
Как живет 75-летняя Раиса Рязанова после скоропостижной смерти единственного сына
11:36
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково
11:19
Кудрявцева сцепилась с помощником Успенской на шоу
11:07
Россиян оставят без жилья: кто лишится квадратных метров
11:06
"Забудь ее уже": Виторган не оставляет в покое замужнюю Собчак
10:50
Покрыла пеной: Дарью Мороз застукали за необычным занятием
10:45
"Юля – заслуженная!": родители Началовой ждут вызова в Кремль для получения награды президента
10:41
Киркоров облизал дочь экс-супруги
10:07
"Это полный провал": Пугачева неожиданно отреагировала на оскорбления
10:04
В семье Таисии Повалий "делят" малолетнего ребенка
09:46
Гимнастка Солдатова рассказала о смертельном диагнозе после попытки суицида
09:40
"Забыла, когда в последний раз было": 55-летняя Ветлицкая завязала с мужиками
09:27
В Москве авария унесла человеческую жизнь
09:21
"Мы так тебя ждали!": счастливые Агутин и Варум показали ребенка
09:16
Водонаева обвинила певицу MaкSим в алкоголизме
08:48
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации
08:40
"Все хуже": близкий человек об отвратительном состоянии Любови Успенской
08:21
Объявлены все победители премии "Оскар-2020"
08:15
Народ взбесился из-за звезд-нытиков с маленькой пенсией
06:26
Сообщается о покушении на Лукашенко после переговоров с Путиным
06:12
Кудрявцева заявила о желании усыновить ребенка
04:26
"А вам не мерзко?": мать Тимати разнесли за обнародование интимной переписки
02:39
Джоли шокировала болезненной худобой
00:18
"Залетела ради алиментов": беременную Седокову крепко приложили
22:25
Настю Рыбку с позором выгнали с популярного телепроекта
20:07
"Горячо!": полуголая Муцениеце возбудила россиян
17:52
Угроза экономике России: эксперты рассказали о последствиях эпидемии коронавируса
17:17
"Все уже состоялось!": стало известно о тайной свадьбе Бузовой
16:51
"Всю жизнь ходила с протянутой рукой": всплыли шокирующие данные о Пугачевой
16:33
"Страдает похмельем": наплевавшей на дочь Гузеевой смачно врезали
15:47
Кудрявцева вынудила известного актера сделать предложение
15:21
"Настоящий мужик": Королева посмеялась над "располневшим" Тарзаном
14:38
Наргиз Закирова прервала молчание после публичного унижения
14:09
Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Усинске
13:48
Интересное положение: Собчак показала округлившийся живот
13:34
"Останутся рожки да ножки": хвастливого Зеленского спустили с небес на землю
12:52
Будет дочка: объявлено о пополнении в семье Петросяна
12:07
Михалкова оказалась на грани жизни и смерти
11:41
"Захотел переспать со старушкой": вскрылась постыдная правда о муже Кудрявцевой
11:09
"Я надеюсь, что никогда не проснусь": дочь Гузеевой потеряла контроль над собой
10:47
Заподозренная в беременности Седокова сделала заявление
10:03
"Придется несладко": загубившую таланты Пугачеву предупредили о расплате
06:06
По стопам Волочковой: Хмельницкая попыталась достать ногой до интимного места
04:02
Откуда кольцо? Ольгу Серябкину заподозрили в тайной свадьбе
02:02
"Разжирнела": Оксану Федорову пристыдили за лишний вес
00:01
Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
22:10
"Схуднуть надо": отъевшуюся Романец распекли за внешний вид
20:04
"Поймали и все": мускулистый Стас Костюшкин стал жертвой избиения
17:52
55-летняя Ветлицкая публично оголила пышную грудь
17:47
Генерал СБУ призвал начать войну против России
16:53
74-летний Петросян высказался о смерти после операции
16:31
Родным Началовой устроили разнос за попытку заработать на смерти дочери
15:07
Огромная шишка: врач встревожил словами о здоровье Волочковой
14:29
"Совсем другая": невероятно изменившуюся Нетребко сравнили с терминатором
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

55-летняя Ветлицкая публично оголила пышную грудь
Генерал СБУ призвал начать войну против России
Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Выдающийся пианист Люка Дебарг даст единственный концерт в Москве
"Придется несладко": загубившую таланты Пугачеву предупредили о расплате
Заподозренная в беременности Седокова сделала заявление
Общество

Россиянин встретился с матерью спустя 20 лет после похищения

прочитано 379 раз

Россиянин встретил свою мать спустя 20 лет после того, как отец похитил его из дома. Ему приходилось жить в тяжелых условиях, сообщает "Вечерняя Москва".

Отец и мать мужчины развелись в 2000 году, когда ему было семь лет. Однажды отец приехал забрать сына к себе на выходные, но так и не вернулся. Мать пыталась найти своего ребенка, но безуспешно. В пресс-службе МВД России по Волгоградской области рассказали, что все это время он жил в Ростове-на-Дону. Они с отцом часто переезжали, им даже приходилось жить в гараже. Как пишет РИА "Новости", при этом ребенку приходилось терпеть жестокое обращение. Кроме того, он не получил даже школьного образования и окончил всего 2 класса. После того, как его отец попал в тюрьму, мужчина нашел свою мать и переехал жить к ней, впервые получив паспорт. 

Автор: 10 февраля 2020, 18:50

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Останутся рожки да ножки": хвастливого Зеленского спустили с небес на землю
Генерал СБУ призвал начать войну против России
"Кашку ели?": Путин публично унизил зарвавшегося Лукашенко
Собирал страну по крупицам: Володин напомнил коммунистам о заслугах Путина

Шоу-бизнес

"Захотелось блевать": Козловского унизили за попытку "уделать" Голливуд
Тина Канделаки откровенно о разводе: Я получила двойной удар
"Я залез к нему": Зверев обвинил сына во взломе своей квартиры
Джеки Чан придумал способ спасти мир от коронавируса

Проишествия

Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

"Мы так тебя ждали!": счастливые Агутин и Варум показали ребенка

Артисты поделились своим счастьем
Шоу-бизнес

"Все хуже": близкий человек об отвратительном состоянии Любови Успенской

Скандал с дочерью больно ударил по певице
Шоу-бизнес

Будет дочка: объявлено о пополнении в семье Петросяна

Поклонники поздравляют супругов
Шоу-бизнес

"Юля – заслуженная!": родители Началовой ждут вызова в Кремль для получения награды президента

Вся Россия ждет этого события

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Козерог с другими знаками Зодиака
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Стрелец с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Довели": суицидальному поведению гимнастки Солдатовой найдено объяснение
Пытавшуюся покончить с собой гимнастку Солдатову экстренно госпитализировали
На Медведеву набросились из-за алкоголизма
"Не хочу ни с кем общаться!": зазнавшаяся Загитова плюнула поклонникам в лицо

Регионы

Крымский мост признали провальным проектом: откровенные слова чиновника
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+