Отчаянный россиянин обокрал магазин ради своей бороды

В подмосковном городе Орехово-Зуево мужчина обокрал один из гипермаркетов, вынеся из него двенадцать сменных насадок для бритвы. Его удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Преступник сложил лезвия в свою сумку и вышел из магазина, минуя кассу, а затем сбежал. Однако через некоторое время он снова зашел в магазин, после чего работники вызвали полицию. Вскоре вора задержали. Им оказался 33-летний уроженец Пензенской области, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений.
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