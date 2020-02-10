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Общество

Число жертв коронавируса превысило показатели страшных эпидемий

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Количество смертных случаев при заражении новым типом коронавируса достигло 910 человек. Таким образом, число жертв новой эпидемии превысило показатели MERS и SARS, пишет "Экспресс газета".

Стоит отметить, что, по словам экспертов из Китая, нынешняя эпидемия уступает по своей опасности двум предыдущим. Отмечается, что смертность от коронавирусной пневмонии составляет примерно 2,2%, тогда как при SARS летальность была более 9,5%, а при MERS – свыше 34%.

10 февраля 2020, 10:08

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