Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Вторник
3 ноября
Лента новостей
19:53
В аэропорту Шереметьево открылась Всероссийская фотовыставка "Россия. Полет через века"
19:47
Умер известный российский архитектор Владимир Попов
19:16
В Москве житель Крыма убил свою мать из-за просьбы пить меньше алкоголя
19:11
Знаменитый актер столкнулся с тяжелой болезнью
19:05
Известная артистка думала о суициде после измены избранника с Ходченковой
18:31
Рудковская оставила Плющенко публичное послание: Видно, что не хватает ему свободы
18:30
"Только не мучайте его": Рудковская запихнула уставшего до отвращения сына в сериал
18:21
Андреева призналась Бондарчуку в пугающей зависимости
18:13
В институте Гамалеи сделали заявление по коронавирусу
18:02
Под Пензой школьник признался в убийстве бывшей возлюбленной
17:48
Вычислили математики: раскрыт секрет успеха "Игры престолов"
17:47
Заподозренная в беременности Натали показала своего малыша
17:35
Длинноногая дочь Дианы Арбениной начала читать рэп
17:32
"Я сразу поняла, что все получится": известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым
17:05
Собчак набросилась на Нурмагомедова после теракта в Вене: Осознаете свою ответственность?
16:58
"Гостиница низшего класса": Тарзан в грязной квартире ужаснул людей
16:54
В Новороссийске вор сжег дом ради трех царских монет Николая II
16:54
Названа выгода России от победы Байдена: поможет сблизиться с Белоруссией
16:50
Кошмал вызвала переполох редким снимком со съемок "Сватов"
16:49
Адвокат Ефремова оправдался за невыплату денег матери и любовнице погибшего Захарова
16:28
Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит
16:27
"Минус 7 килограммов!": Анита Цой шокировала экстремальным похудением
16:19
Покалеченный сын обратился к оставившему семью певцу Жукову
16:18
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
16:18
Экс-партнер раскрыл правду после ухода Тимати
16:03
Асмус задумала исчезнуть после развода с Харламовым
15:55
"Мне не хотелось жить": Отар Кушанашвили перенес страшное и объявил об окончании карьеры
15:39
Тодоренко сделала странный подарок на день рождения Топалова
15:37
"Финал моей игры": бывшему мужу после расставания с Гагариной понадобилась помощь психоаналитика
15:36
В Москве мужчина с двумя гранатами пришел к отделению полиции
15:34
"И снова 18!": помолодевшая Валюшкина рванула на курорт
15:10
В семье Аллы Пугачевой грядет пополнение
15:05
"Прикован к постели и не может говорить": Азиза прокомментировала новость о критическом состоянии Моисеева
15:01
Политолог напомнил про обещание Байдена усилить санкции против России
15:01
Актриса Старшенбаум пережила клиническую смерть
15:01
"В машине были еще два человека": сенсационное заявление экс-адвоката Ефремова
14:59
Названы главные проблемы российского здравоохранения в борьбе с пандемией
14:52
Известный актер с болью вспомнил разрушенный брак: Во многом был виноват
14:37
"Ну зачем губы красить?": дочь Киркорова на пляже удивила народ
14:31
Выявлена новая мутация коронавируса: еще заразнее и разрушительнее
14:30
Умер один из создателей "Незнайки"
14:21
Соперник Лукашенко о кризисе в Белоруссии: Следствие пофигизма
14:19
Сафронов в шоке от ругани наследников Цывиной: Непристойно и неправильно
14:11
Тайно вышедшая замуж Серябкина принимает поздравления с беременностью
14:04
Жена Урганта решилась на кардинальные перемены
13:50
Красавица-актриса втянула Бориса Корчевникова в сомнительную историю
13:49
"От тебя я такого не ожидала": Бузова шокировала Успенскую поступком
13:45
При крушении катера в Анталье погиб россиянин
13:36
Спустя три дня: в Турции из-под завалов достали живого ребенка
13:33
Трамп против Байдена: как проходят выборы президента США
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: Пашинян в Карабахе расплачивается за оскорбление Путина
Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"На улицы людей выводит гнев": эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
Ягудин защитил опозорившуюся Бузову от разъяренной толпы
Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
Некрасиво шутил и прихватил падчерицу за зад: грязные подробности развода Ольги Кабо
Общество
В аэропорту Шереметьево открылась Всероссийская фотовыставка

В аэропорту Шереметьево открылась Всероссийская фотовыставка "Россия. Полет через века"

Фото: пресс-служба
Торжественная презентация работ состоялась 3 ноября. Фотовыставка приурочена ко Дню народного единства.
прочитано 59 раз

Всероссийская фотовыставка "Россия. Полет через века" пройдет в 85 регионах страны. Она призвана познакомить наших соотечественников с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей России.

ПО ТЕМЕ

"Шаг в будущее": ГУУ открыл в Москве две фотовыставки об искусственном интеллекте

В Москве открылась фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто"

Жители других регионов страны увидят выставку на центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек, терминалах аэропортов. Часть экспозиции посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне – в нее вошли фотоработы военных корреспондентов в сопровождении строк легендарных стихотворений о войне.

Также в подборку включены современные фото, призывающие сохранить память поколений о великом подвиге и героизме советских воинов. Организатором проекта выступила Группа компаний "РЕГИОН" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и ПАО "Московский Кредитный Банк".

Фото: пресс-служба

Открывая выставку, директор по связям с общественностью АО "МАШ" Анна Захаренкова подчеркнула: "Мы рады тому, что именно аэропорт Шереметьево стал своеобразной стартовой площадкой для запуска всероссийского проекта, посвященного одному из самых патриотичных праздников". Она отметила, что аэропорт является востребованной и нестандартной локацией для проведения различных культурно-познавательных мероприятий.

Шереметьево активно участвует в общенациональных арт-акциях, таких, как "Ночь искусств" и "Ночь музеев", а также организует собственные выставки и фестивали с обширной программой. "Все это отвечает важнейшей социальной миссии аэропорта Шереметьево – популяризации российской культуры среди наших соотечественников и за рубежом", – заключила Анна Захаренкова.

Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий Пуля заметил, что данная выставка явилась результатом общенационального фотопроекта "Россия. Полет через века", отражающего красоту и разнообразие всех регионов России. "Фотоальбомы, выпущенные в рамках проекта, получили широкое международное признание. Проект "Россия. Полет через века" фактически наследует традиции известного русского фотографа Проскудина-Горского, который в начале 20 века первым создал масштабную фотохронику России", – отметил Юрий Пуля.

Фото: пресс-служба

В Шереметьево же, по его словам, дан старт целой серии экспозиций, которые 4 ноября откроются во всех регионах России. Фотовыставка "Россия. Полет через века" открыта для посещения пассажиров и гостей аэропорта до 4 декабря 2020 года в пешеходной галерее между Терминалами D и Аэроэкспресс и в арт-галерее на 2 этаже Терминала D.

Проект объединил работы фотографов из разных уголков страны. В их объективах – завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор и другие легендарные места России. В основе выставки – фотографии из одноименного проекта, а также более 200 уникальных работ. Из них около 100 работ отобраны специально к выставке в регионах и включены в местные экспозиции.

Автор: 3 ноября 2020, 19:53 Источник: Rossiapoletcherezveka.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Соперник Лукашенко о кризисе в Белоруссии: Следствие пофигизма
Трамп против Байдена: как проходят выборы президента США
Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт
Что хорошего сделал Трамп для России: Агент Дональд

Шоу-бизнес

Покалеченный сын обратился к оставившему семью певцу Жукову
Экс-партнер раскрыл правду после ухода Тимати
"Мне не хотелось жить": Отар Кушанашвили перенес страшное и объявил об окончании карьеры
Тодоренко сделала странный подарок на день рождения Топалова

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Коронавирус

Выявлена новая мутация коронавируса: еще заразнее и разрушительнее

Открытие совершили американские ученые

Шоу-бизнес

Известный актер с болью вспомнил разрушенный брак: Во многом был виноват

Супруги долго враждовали

Шоу-бизнес

"Пошла по наклонной": сверкнувшую прелестями Карпович разнесли в пух и прах

Мирослава разделась ради съемок
Шоу-бизнес

Воля выставил Утяшеву в неприглядном виде: Зачем Лясю испортили...

Артист решил пошутить

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+