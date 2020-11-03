В аэропорту Шереметьево открылась Всероссийская фотовыставка "Россия. Полет через века"

Торжественная презентация работ состоялась 3 ноября. Фотовыставка приурочена ко Дню народного единства.



Всероссийская фотовыставка "Россия. Полет через века" пройдет в 85 регионах страны. Она призвана познакомить наших соотечественников с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей России.

Жители других регионов страны увидят выставку на центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек, терминалах аэропортов. Часть экспозиции посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне – в нее вошли фотоработы военных корреспондентов в сопровождении строк легендарных стихотворений о войне.

Также в подборку включены современные фото, призывающие сохранить память поколений о великом подвиге и героизме советских воинов. Организатором проекта выступила Группа компаний "РЕГИОН" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и ПАО "Московский Кредитный Банк".

Открывая выставку, директор по связям с общественностью АО "МАШ" Анна Захаренкова подчеркнула: "Мы рады тому, что именно аэропорт Шереметьево стал своеобразной стартовой площадкой для запуска всероссийского проекта, посвященного одному из самых патриотичных праздников". Она отметила, что аэропорт является востребованной и нестандартной локацией для проведения различных культурно-познавательных мероприятий.

Шереметьево активно участвует в общенациональных арт-акциях, таких, как "Ночь искусств" и "Ночь музеев", а также организует собственные выставки и фестивали с обширной программой. "Все это отвечает важнейшей социальной миссии аэропорта Шереметьево – популяризации российской культуры среди наших соотечественников и за рубежом", – заключила Анна Захаренкова.

Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий Пуля заметил, что данная выставка явилась результатом общенационального фотопроекта "Россия. Полет через века", отражающего красоту и разнообразие всех регионов России. "Фотоальбомы, выпущенные в рамках проекта, получили широкое международное признание. Проект "Россия. Полет через века" фактически наследует традиции известного русского фотографа Проскудина-Горского, который в начале 20 века первым создал масштабную фотохронику России", – отметил Юрий Пуля.

В Шереметьево же, по его словам, дан старт целой серии экспозиций, которые 4 ноября откроются во всех регионах России. Фотовыставка "Россия. Полет через века" открыта для посещения пассажиров и гостей аэропорта до 4 декабря 2020 года в пешеходной галерее между Терминалами D и Аэроэкспресс и в арт-галерее на 2 этаже Терминала D.

Проект объединил работы фотографов из разных уголков страны. В их объективах – завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор и другие легендарные места России. В основе выставки – фотографии из одноименного проекта, а также более 200 уникальных работ. Из них около 100 работ отобраны специально к выставке в регионах и включены в местные экспозиции.