"Шаг в будущее": ГУУ открыл в Москве две фотовыставки об искусственном интеллекте

В преддверии форума ГУУ открыл две выставки "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика". Их можно будет увидеть на Арбате и Тверском бульваре.
На стендах будут размещены различные кадры, сделанные во время заседания дискуссионной площадки III Международного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. SmartNations: экономика цифрового равенства". В 2019 году ее посетили ученые и представители 42 вузов из 35 регионов России.
В ГУУ отметили, что ознакомиться с выставкой можно будет до 30 июня 2020 года.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Вы из какого города?
Как вам Навальный?
Ефремов - наркоман!!!
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Хочу работать
Вот и открылась правда!
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?