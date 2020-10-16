Развратил 11-летнюю: пиарщика Ельцина арестовали в Москве по подозрению в педофилии

В Москве арестовали известного автора романов для взрослых Дмитрия Стародубцева. В 90-е годы писатель занимался пиаром и участвовал в рекламной кампании экс-президента России Бориса Ельцина.
По версии следствия, 13 лет назад Стародубцев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Правоохранители также предполагают, что писатель и его друг могут быть причастны еще к трем эпизодам растления малолетних.
О произошедшем рассказала сама повзрослевшая жертва. Суд постановил заключить мужчину под стражу на два месяца, пишет РИА "ФАН".
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