Подмосковным городам дадут более 300 млн рублей на науку и благоустройство

Наукограды Подмосковья получат более 182 миллионов рублей из федерального бюджета России. Еще 155 миллионов рублей городам направит правительство Московской области. За счет этих средств планируется развивать научную деятельность и благоустройство, сообщает телеканал "Царьград".
Соглашение о субсидировании было подписано между правительством Московской области и Министерством науки и высшего образования России в конце декабря 2019 года. Заместитель председателя подмосковного кабмина Вадим Хромов сообщил телеканалу "360", что общий объем финансирования городов в 2020 году превысит 338 миллионов рублей.
Деньги будут направлены на научные мероприятия, ремонт образовательных учреждений и лабораторий, а также на развитие научно-образовательных центров.
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