Мужчина закурил после нападения кота в Москве и чуть не сгорел

Молодой россиянин едва не остался без руки после того, как решил покурить из-за нападения нервного кота. Инцидент произошел в одной из столичных ветеринарных клиник, передает "Подмосковье сегодня".
В медучреждение доставили бездомное животное, которое нуждалось в помощи. 23-летний мужчина вызвался добровольцем и попытался помочь врачам усмирить зверя. Однако тот активно сопротивлялся и смог серьезно повредить правую кисть человека. Медики обработали его раны и обмотали руку повязкой, пропитанной медицинским спиртом. Из-за стресса молодой человек вышел покурить, но повязка тут же вспыхнула, а мужчина получил сильные ожоги. Врачи опасались, что конечность придется ампутировать, но, к счастью, до этого не дошло.
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