Украинку высадили из автобуса после скандала из-за русского языка

Украинская волонтерка Ярина Черногуз направлялась из Луцка в Киев на автобусе вместе со своей подругой. Чтобы пассажиры не скучали, водитель включил в салоне сериал на русском языке, чем вызвал негодование активисток, сообщает ТВ Центр.
Черногуз заявила, что она и ее спутница недавно вернулись из зоны боевых действий и потребовала выключить "продукт оккупантов". Шофер решил посоветоваться с остальными пассажирами, но они не были против. Одна из женщин и вовсе набросилась на возбудителей спокойствия и назвала их "убийцами", поскольку те были на войне. В итоге девушки были вынуждены высадиться из автобуса посреди дороги.
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