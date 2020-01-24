Как обезопасить себя во время интернет-шопинга

Специалисты отметили, что следует оплачивать товар при получении и по возможности выбирать наложенный платеж. Это позволит защититься от мошенников, если заказ окажется некачественным.
Расплачиваться за онлайн-покупки следует с помощью дополнительной карты или электронного кошелька. А вот основные реквизиты лучше скрыть – ими могут воспользоваться мошенники.
Необходимо проверять адресную строку браузера перед покупкой. В противном случае можно стать жертвой кражи платежных данных с помощью сайтов-двойников. "Обычно на таких сайтах оказываются те, кто рискнул перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя", – предупредили в ведомстве.
Эксперты также порекомендовали совершать покупки с помощью зашифрованных сетей Wi-Fi. Открытые сети практически не защищены от внешнего вмешательства, сообщает RT со ссылкой на Nation News.
Перед приобретением нужно убедиться, что у сайта есть цифровой сертификат. О безопасном соединении свидетельствует изображение закрытого замка слева от адресной строки браузера.
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