Сильный ветер и гололедица: москвичей предупредили об ухудшении погоды

Представители МЧС сообщили о том, что 21 и 22 января в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, передает агентство "Москва".
Столичным водителям рекомендуют снизить скорость на дороге, а также избегать опасных маневров. Пешеходам следует носить одежду со светоотражающими элементами, уточняет "Вечерняя Москва".
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
Надо улучшать демографию
про климакс
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей
Дочь собралась замуж за хромого, но богатого.