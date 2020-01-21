На кого учатся иностранцы в российских вузах

Специалисты Министерства науки и высшего образования уточнили, на кого учатся в России иностранные студенты. Большинство из них хотят стать юристами, экономистами или экспертами по международным отношениям, сообщает URA.ru.
В топ-5 направлений также попали менеджмент и лингвистика. По одному человеку проходят обучение искусству народного пения, публичной политике, социальным наукам, конфликтологии, лазерной технике. Обучающиеся на специалитете предпочли стоматологию, лечебное и таможенное дело, пишет News.ru.
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